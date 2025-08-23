Станкович — о победе над «Рубином»: «Я доволен всеми, без исключения, игроками»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился мнением об игре полузащитника Пабло Солари в матче 6-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0). Солари в этой игре забил гол.

— Солари вышел на замену и забил. Но он получил седьмую желтую карточку в 17-м матче за «Спартак». Почему у него такая статистика?

— Я доволен сегодня всеми, без исключения, игроками. В таких матчах побеждает команда. И сегодня, как и в матче с «Зенитом», я получал удовольствие от того, как играет вся команда. В первом тайме нам где-то не хватало концентрации: в решениях, в финальной трети. А во втором уже было лучше — мы забили два гола. Я доволен всем.

Что до Пабло, такое имеет место быть. В каждом матче есть эмоции, которые, конечно же, он должен контролировать. Надо тренировать эмоции, положение корпуса, тела... Мы работаем с ним, в том числе, и над этим компонентом. Уверен, Пабло будет прибавлять и в этом компоненте. Солари важный игрок для команды, и потерять его из-за перебора желтых карточек было бы очень плохо для всех нас.

— Как вам сегодня атмосфера на стадионе?

— Как раз со своими помощниками — Ненадом Сакичем и Ненадом Джорджевичем — обсуждали это во время игры. Это как раз то, за что мы любим этот спорт. Играть в такой атмосфере одно удовольствие.