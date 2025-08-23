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23 августа 2025, 16:48

Станкович — о победе над «Рубином»: «Я доволен всеми, без исключения, игроками»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился мнением об игре полузащитника Пабло Солари в матче 6-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0). Солари в этой игре забил гол.

— Солари вышел на замену и забил. Но он получил седьмую желтую карточку в 17-м матче за «Спартак». Почему у него такая статистика?

— Я доволен сегодня всеми, без исключения, игроками. В таких матчах побеждает команда. И сегодня, как и в матче с «Зенитом», я получал удовольствие от того, как играет вся команда. В первом тайме нам где-то не хватало концентрации: в решениях, в финальной трети. А во втором уже было лучше — мы забили два гола. Я доволен всем.

Что до Пабло, такое имеет место быть. В каждом матче есть эмоции, которые, конечно же, он должен контролировать. Надо тренировать эмоции, положение корпуса, тела... Мы работаем с ним, в том числе, и над этим компонентом. Уверен, Пабло будет прибавлять и в этом компоненте. Солари важный игрок для команды, и потерять его из-за перебора желтых карточек было бы очень плохо для всех нас.

— Как вам сегодня атмосфера на стадионе?

— Как раз со своими помощниками — Ненадом Сакичем и Ненадом Джорджевичем — обсуждали это во время игры. Это как раз то, за что мы любим этот спорт. Играть в такой атмосфере одно удовольствие.

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Деян Станкович
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Г
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 17
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 13
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Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
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Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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