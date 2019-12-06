«Зенит» — «Динамо»: Азмун открыл счет
19:39
«Зенит» вышел вперед в матче 19-го тура премьер-лиги против «Динамо». Голом на 6-й минуте отметился нападающий Сердар Азмун. Результативный пас на счету хавбека Алексея Сутормина.
? Сердар Азмун головой замкнул подачу Сутормина с фланга и открыл счёт в матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 6, 2019
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