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«Зенит» — «Динамо»: Азмун открыл счет

19:39
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«Зенит» вышел вперед в матче 19-го тура премьер-лиги против «Динамо». Голом на 6-й минуте отметился нападающий Сердар Азмун. Результативный пас на счету хавбека Алексея Сутормина.

Зенит — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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