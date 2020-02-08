Изменилось время начала завтрашнего товарищеского матча «Зенит» — ЦСКА?, информирует сайт армейцев. Игра начнется в 15.00 по московскому времени и пройдет в спортивном городке Камило Кано в Ла Нусии.

Обладателем телевизионных прав является «Зенит». Ссылка на прямую трансляцию питерцев будет доступна на сайте ЦСКА.