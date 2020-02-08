«Зенит» — ЦСКА: матч начнется в 15.00
23:41
Изменилось время начала завтрашнего товарищеского матча «Зенит» — ЦСКА?, информирует сайт армейцев. Игра начнется в 15.00 по московскому времени и пройдет в спортивном городке Камило Кано в Ла Нусии.
Обладателем телевизионных прав является «Зенит». Ссылка на прямую трансляцию питерцев будет доступна на сайте ЦСКА.
Дополнительная информация:
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/zenit-pfk-cska-match-nachnetsya-v-1500-msk/
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