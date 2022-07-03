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«Зенит» — «Црвена Звезда»: состав питерцев на товарищеский матч

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» 3 июля проведет товарищеский матчи против «Црвены Звезды». Стал известен состав питерского клуба на эту встречу.

«Зенит»: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Малком, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.

Запасные игроки: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Деян Ловрен, Илья Скроботов, Арсен Адамов, Данил Круговой, Александр Ерохин, Вендел, Далер Кузяев, Кирилл Кравцов, Александр Сандрачук, Дмитрий Сергеев, Матео Кассьерра.

Эта встреча будет последней для «Зенита» перед матчем за Суперкубок России против «Спартака». Матч пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля.

ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
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