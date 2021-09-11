РПЛ: в контракте Мирзова с «Химками» нет запрета на игру против «Спартака»
В пресс-службе Тинькофф РПЛ отреагировали на ситуацию с неучастием полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова в матче 7-го тура чемпионата против «Спартака».
«Резиуан Мирзов заявлен за новый клуб в соответствии с регламентом Тинькофф РПЛ. В контракте игрока нет запрета на участие в матчах против «Спартака». РПЛ неизвестны причины возможного неучастия игрока в матче. Заявку на игру и стартовый состав определяет тренерский штаб команды», — сообщили в пресс-службе РПЛ.
Мирзов перешел в «Химки» из «Спартака» на правах аренды 7 сентября, в последний день летнего трансферного окна в России. Сегодня, 11 сентября министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что футболист не сыграет с красно-белыми по спортивным причинам.
Матч «Спартак» — «Химки» состоится сегодня, 11 сентября, начало — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю