Зелимхан Бакаев: "Играть с новичками "Спартака" – одно удовольствие"

Нападающий "Спартака" Зелимхан Бакаев​ прокомментировал победу над "Ахматом" (3:1) в матче пятого тура чемпионата России. Форвард оформил дубль во второй игре подряд.

– Обычная неделя, еще предстоит много работы, – сказал Бакаев в эфире "Матч премьер". -У нас скоро игра с "Туном", а потом дерби, так что про матч с "Ахматом" уже забыли. Новички команды? Видно, что все они профессионалы, играть с ними – одно удовольствие.

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