Зеленов: «Ошибка настолько очевидна, что судейское ведомство самостоятельно даст оценку эпизоду»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему клуб не будет обращаться в Экспертно-судейскую комиссию по итогам матча 18-го тура РПЛ с «Уралом».

«Почему не будем обращаться в ЭСК? Ошибка, с нашей точки зрения, настолько очевидна, что судейское ведомство самостоятельно даст оценку эпизоду. Насколько мы знаем, такая возможность предусмотрена и это будет сделано», — заявил Зеленов.

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.