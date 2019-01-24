16:55 24 января | Футбол — РПЛ

Зе Луиш: "Все мои мысли о "Спартаке"

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Нападающий "Спартака" Зе Луиш​ опроверг информацию о возможном уходе из команды, сообщает Твиттер московского клуба. 28-летний кабо-вердианский футболист пообещал радовать болельщиков голами.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Зе Луиш и форвард Луиз Адриану могут покинуть "Спартак" в зимнее трансферное окно. Затем клуб выступил с официальным заявлением, в котором успокоил фанатов и заявил, что футболисты останутся в команде.

– Я сейчас в "Спартаке" – и все мои мысли о нем. Это правда. А подобные новости никак не влияют на мою работу. Мы с Луизом Адриану еще не раз порадуем красно-белых болельщиков голами, ведь именно для этого сейчас трудимся!

 

 

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