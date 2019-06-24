Зе Луиш: скорее Китай, а не "Порту"

По данным "СЭ", 28-летний нападающий Зе Луиш принял принципиальное решение уйти из "Спартака" и найти новый клуб.

Это связано как с потерей до определенной степени мотивации в московском клубе, так и с покупкой красно-белыми у "Ромы" 22-летнего аргентинского форварда Эсекиэля Понсе, который дублирует африканца по позиции.

При этом Зе Луиш с большой долей вероятности продолжит карьеру в Китае, а не в "Порту"​. Португальцы прислали москвичам официальное предложение на 7 миллионов евро, тогда как торг с командами из Поднебесной пойдет минимум от 10-12 миллионов. Гораздо лучшие условия китайцы способны предложить и лично игроку, в два раза перекрыв его зарплату в "Спартаке", где Зе Луиш зарабатывает около 2,5 миллионов евро в год с учетом бонусов.

Зе Луиш выступает за красно-белых с июля 2015 года, действующий контракт рассчитан до июня 2021 года. В сезоне-2018/19 футболист провел 36 официальный матчей, забив 14 голов. (Вячеслав Короткин)

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