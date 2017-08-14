Зе Луиш пропустит матч с "Локомотивом", срок восстановления - две недели

Сегодня игроки "Спартака" приступили к тренировке в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против "Локомотива", сообщает официальный сайт красно-белых. Отметим, что в занятии не принимал участия нападающий Зе Луиш, получивший травму в субботнем дерби с ЦСКА (1:2).

У Зе Луиша – микронадрыв мышц задней поверхности правого бедра. Срок восстановления игрока составит две недели. Таким образом, он пропустит матч с "Локомотивом" и, скорее всего, не сыграет против "СКА-Хабаровск" (27 августа).

Полузащитник Роман Зобнин по-прежнему занимается по индивидуальной программе. Не тренируется получивший серьезную травму колена хавбек Артем Тимофеев.

Напомним, что игра чемпиона с "Локомотивом" состоится в субботу, 19 августа, начало – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи