Зе Луиш пропустит матч с "Локомотивом", срок восстановления - две недели

Сегодня игроки "Спартака" приступили к тренировке в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против "Локомотива", сообщает официальный сайт красно-белых. Отметим, что в занятии не принимал участия нападающий Зе Луиш, получивший травму в субботнем дерби с ЦСКА (1:2).
У Зе Луиша – микронадрыв мышц задней поверхности правого бедра. Срок восстановления игрока составит две недели. Таким образом, он пропустит матч с "Локомотивом" и, скорее всего, не сыграет против "СКА-Хабаровск" (27 августа).
Полузащитник Роман Зобнин по-прежнему занимается по индивидуальной программе. Не тренируется получивший серьезную травму колена хавбек Артем Тимофеев.
Напомним, что игра чемпиона с "Локомотивом" состоится в субботу, 19 августа, начало – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи
Дополнительная информация
https://www.spartak.com/news/2017-08-14-ze_luish_ne_sygrayet_s_lokomotivom/
Wild Weasel
Если Спартак до конца этого трансферного окна не прикупит или хотя бы возьмет в аренду еще минимум троих ВЫСОКОКЛАССНЫХ игроков, за этот сезон можно будет уже не переживать - провал ожидает во всех турнирах... Даже за еврокубковые места вряд ли зацепятся (((
14:57
lera-valera
Кто шариков ?
15:45 14 августа
ЗЮК
armi.Шариков,кого Зе лупил по ногам?
15:14 14 августа
armi
Извините, но эта инфа не огорчает. Беконовые тоже от всей широты души лупили по ногам коней.
14:59 14 августа