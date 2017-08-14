13:42 14 августа | Футбол — РФПЛ

Зе Луиш пропустит матч с "Локомотивом", срок восстановления - две недели

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Сегодня игроки "Спартака" приступили к тренировке в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против "Локомотива", сообщает официальный сайт красно-белых. Отметим, что в занятии не принимал участия нападающий Зе Луиш, получивший травму в субботнем дерби с ЦСКА (1:2).

У Зе Луиша – микронадрыв мышц задней поверхности правого бедра. Срок восстановления игрока составит две недели. Таким образом, он пропустит матч с "Локомотивом" и, скорее всего, не сыграет против "СКА-Хабаровск" (27 августа).

Полузащитник Роман Зобнин по-прежнему занимается по индивидуальной программе. Не тренируется получивший серьезную травму колена хавбек Артем Тимофеев.

Напомним, что игра чемпиона с "Локомотивом" состоится в субботу, 19 августа, начало – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

Дополнительная информация

https://www.spartak.com/news/2017-08-14-ze_luish_ne_sygrayet_s_lokomotivom/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Wild Weasel

Если Спартак до конца этого трансферного окна не прикупит или хотя бы возьмет в аренду еще минимум троих ВЫСОКОКЛАССНЫХ игроков, за этот сезон можно будет уже не переживать - провал ожидает во всех турнирах... Даже за еврокубковые места вряд ли зацепятся (((

14:57

lera-valera

Кто шариков ?

15:45 14 августа

ЗЮК

armi.Шариков,кого Зе лупил по ногам?

15:14 14 августа

armi

Извините, но эта инфа не огорчает. Беконовые тоже от всей широты души лупили по ногам коней.

14:59 14 августа