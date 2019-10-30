Зе Луиш поделился лучшим воспоминанием о «Спартаке»

Форвард «Порту» Зе Луиш, выступавший ранее за «Спартак» отметил, что больше всего за время выступления в московской команде ему запомнился матч, по итогам которого клуб стал чемпионом России.

— Лучшее воспоминание о «Спартаке»? — Это конец матча, по итогам которого мы стали чемпионами (в сезоне 2016/17), — цитирует официальный сайт УЕФА Зе Луиша. — Когда я увидел, как болельщики хлынули на поле, это был особенный момент, невероятный. Мы, игроки, осчастливили столько людей. Прекрасное чувство. Нереальные ощущения.

28-летний Зе Луиш провел 109 матчей за «Спартак», забил 35 матчей и сделал 24 результативные передачи. Он перешел в «Порту» летом 2019 года.