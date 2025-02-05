Зделар заявил, что не начинал переговоры о продлении контракта с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар заявил, что не начинал переговоры о продлении контракта с клубом.

«Я не хочу говорить о слухах о возможном моем уходе из клуба. Хочу ли я остаться в ЦСКА? Я уже много раз говорил, что все эти вопросы нужно адресовать клубу. У меня есть еще пять месяцев контракта, посмотрим, что будет завтра, в футболе никогда не знаешь, что ждет тебя впереди, — сказал Зделар. — С ЦСКА мы не начинали переговоров о продлении контракта. Сейчас у меня желание — быть здоровым», — цитирует футболиста ТАСС.

Соглашение Зделара с ЦСКА истекает в июне 2025 года. Ранее Daily Mail сообщал, что в игроке заинтересован «Рейнджерс».

29-летний серб выступает за ЦСКА с июля 2022 года. В этом сезоне на его счету 21 матч во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.