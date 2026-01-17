Зделар: «Игроки «Зенита» чувствуют: им все дозволено. Из-за этого упустили золото»

Бывший полузащитник «Зенита» Саша Зделар в интервью «СЭ» объяснил, почему команда из Санкт-Петербурга проиграла «Краснодару» чемпионскую гонку в сезоне-2024/25.

По итогам чемпионата России-2024/25 «Краснодар» занял первое место с 67 очками, а «Зенит» стал вторым, набрав 66 очков. До этого команда из Санкт-Петербурга выигрывала титул шесть сезонов подряд.

— В одном из интервью вы сказали: «Советую Семаку стать злее». Что имели в виду?

— Это действительно так! Мне кажется, поэтому «Зенит» не стал чемпионом в прошлом сезоне... Там сейчас лучшие игроки в РПЛ. Но когда они чувствуют, что им все разрешено, то позволяют себе слишком много. Появляется расслабленность. Семак должен быть злее, чтобы контролировать футболистов.

Зделар перешел в «Зенит» из ЦСКА в феврале 2025 года. Он провел за команду из Санкт-Петербурга 10 матчей и сделал 1 результативную передачу.

В конце августа «Зенит» объявил о расторжении контракта с 30-летним сербом. С тех пор футболист является свободным агентом.