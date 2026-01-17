Зделар о конкуренции в «Зените»: «Казалось, что некоторых вообще не меняли»

Бывший полузащитник «Зенита» Саша Зделар в интервью «СЭ» ответил на вопрос о конкуренции в клубе.

— С Семаком вы не разговаривали?

— Он пожелал мне удачи. Мы с ним в принципе не так много общались. И он не объяснил причину, почему не видел меня в составе.

— А у вас есть понимание?

— Поначалу я проводил достаточно времени на поле. Но в какой-то момент мне перестали давать шансы... Плюс травма — она тоже повлияла.

— Со стороны казалось, что некоторые футболисты в любом случае попадут в состав.

— Да, мне тоже казалось, что некоторых вообще не меняли. Вне зависимости от их игровых кондиций. Даже если они проводили два или три плохих матча подряд.

Зделар перешел в «Зенит» из ЦСКА в феврале 2025 года. Он провел за команду из Санкт-Петербурга 10 матчей и сделал 1 результативную передачу.

В конце августа «Зенит» объявил о расторжении контракта с 30-летним сербом. С тех пор футболист является свободным агентом.