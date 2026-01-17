Зделар об уходе из ЦСКА: «Клуб не предложил новый контракт. Видимо, не входил в планы»

Бывший полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» рассказал об уходе из армейского клуба.

— В «Зенит» вы перешли из ЦСКА — причем прямо перед закрытием трансферного окна. Почему?

— ЦСКА не предложил мне новый контракт. А я не хотел тянуть до конца сезона и находиться в режиме неопределенности. В итоге на меня вышел «Зенит» с соглашением, рассчитанным на полтора года, и я принял их предложение.

— Но «Зенит» — принципиальный соперник для ЦСКА.

— Я это понимаю. Но опять-таки — ждал от армейцев каких-либо действий по новому соглашению. И так как, видимо, уже не входил в планы клуба — принял решение уйти.

Зделар перешел в «Зенит» из ЦСКА в феврале 2025 года. Он провел за команду из Санкт-Петербурга 10 матчей и сделал 1 результативную передачу.

В конце августа «Зенит» объявил о расторжении контракта с 30-летним сербом. С тех пор футболист является свободным агентом.