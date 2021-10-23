Зайнутдинов об игре «Крыльев»: «Фланговые игроки обыгрывают один в один, в РПЛ это встречается нечасто»
Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов поделился ожиданиями от матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».
«Молодая хорошая команда, мне она очень нравится. Фланговые игроки не боятся брать инициативу на себя, обыгрывают один в один, а в нашем российском чемпионате это встречается нечасто. Ребята действуют с большим желанием, это главное, что их отличает. Бегут, рвутся, финтят, много человек в атаке», — приводит слова Зайнутдинова Twitter клуба.
Матч ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет сегодня, 23 октября в Москве и начнется в 19:00 мск.
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