Заявление «Краснодара» о расторжении контракта с Мамаевым рассмотрят до конца сентября

Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов заявил «СЭ», что дата, когда будет рассмотрено заявление «Краснодара» о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, пока не назначена.

— Дата рассмотрения дела пока неизвестна, выяснится в ближайшее время. Мы хотим завершить процедуру до конца сентября. Палата назначит дату рассмотрения дела, если какая-то из сторон не сможет явиться, будут просить о переносе. Сейчас мы пытаемся понять, как известить игрока и, соответственно, назначим дату, — отметил Березов.

Сегодня 31-летний Мамаев и Александр Кокорин были освобождены из колонии в Белгородской области. Контракт Павла с «Краснодаром» рассчитан до декабря 2019-го года, но клуб ранее заявил о желании расторгнуть соглашение досрочно. (Дмитрий Зимин)