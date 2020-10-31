«Заслуженная победа. Проявили бойцовские качества». Федотов — о матче «Сочи» — «Локомотив»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на пресс-конференции прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.
— Заслуженная победа, — начал Федотов. — Ребята выполнили план от и до, особенно в первом тайме. Проявили бойцовские качества, мастерство. Грамотно сработали в обороне, хорошо выбегали в атаки, что привело к забитым мячам. Были и нереализованные моменты. Во втором тайме все было спокойно, но, когда вышли три футболиста соперника, все напряглось. На подборе недоработали — пропустили.
— Нужно ли было как-то дополнительно мотивировать команду на игру с «Локо», который только что провел сильный матч с «Баварией»?
— Вы сами ответили на вопрос. Какая может быть дополнительная мотивация тут? Мы все видели игру с «Баварией», в которой «Локомотив» показал содержательный футбол. Здесь нужно было не перегнуть палку — успокоить, ободрить команду. Последний результаты «Сочи» говорили о том, что нам нужно успокоиться, вернуть веру в себя. Нам это удалось. (Гоша Чернов)
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