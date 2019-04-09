Заседание по делу Кокорина и Мамаева задерживается на час

Заседание по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и экс-полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева задерживается на час. Причиной задержки стало долгое рассмотрение предыдущего дела.

Ранее футболистов доставили в здание Пресненского суда. Также под конвоем приехали Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий. Все обвиняемые по делу о двух драках в центре Москвы прибыли в суд с вещами.

Напомним, сегодня начинается полноценное судебное разбирательство этого дела. 3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты снова опротестовали это решение.

Футболисты были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста нескольк раз продлевали.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!