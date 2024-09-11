Защитника «Зенита» Волкова прооперируют на этой неделе

Как стало известно «СЭ», в ближайшие дни 22-летний защитник «Зенита» Сергей Волков будет прооперирован в одной из зарубежных клиник по поводу разрыва передней крестообразной связки левого колена. Эту травму футболист получил 6 сентября на тренировке сине-бело-голубых.

Период восстановления при подобных повреждениях составляет около полугода, Волков должен вернуться в строй в начале весны.

Летом игрок перешел в «Зенит» из «Краснодара». Он успел провести 6 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.