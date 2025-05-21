Защитника «Пари НН» Карича вызвали в сборную Словении

«Пари НН» объявил о вызове защитника Свена Карича в сборную Словении.

Словенцы сыграют товарищеские матчи с Люксембургом 6 июня и Боснией и Герцеговиной 10 июня.

27-летний Карич играет за нижегородский клуб с сентября 2024 года. В сезоне-2024/25 центральный защитник провел за него 22 матча, в которых забил 1 гол.

За сборную Словении Карич сыграл в двух матчах.