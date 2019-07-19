Защитник "Урала" рассказал об интересе со стороны "Спартака"

Защитник "Урала" Михаил Меркулов рассказал о том, что интерес к нему "Спартака" – единственный за последнее время. Контракт защитника с "Уралом" будет действовать до 30 июня следующего года. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 1,7 миллиона евро.

– Пристально не слежу за новостями о своем переходе в "Спартак", – заявил в интервью "РИА "Новости" Меркулов. – Бывает, что на меня выходят какие-то агенты, но сразу их перенаправляю на президента и руководство клуба. Я не имею права вести переговоры, мне сразу влепят штраф за это дело. На слухах все заканчивается, я не слышал об официальных запросах. Конкретики сейчас нет, я бы знал.

– "Спартак" – хороший клуб для продолжения карьеры?

– Конечно, команда считается топовой и играет в еврокубках, это шаг вперед и новый вызов. На данный момент я являюсь игроком "Урала". Кажется, интерес "Спартака" единственный за последнее время. Будем рассматривать. "Урал" меня четыре года воспитывал и не хочется, чтобы эта история закончилась не по-человечески. Хочется, чтобы и клуб заработал на моей продаже. Благодарен "Уралу" за то, что взяли меня после травмы.

В прошлом сезоне 25-летний Меркулов провел в составе "Урала" 34 матча, в которых отдал две голевых передачи, получил по одной желтой и красной карточке. Перед матчами отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил футболиста в расширенный состав сборной.