Защитник «Урала» Поляков покинул команду

Защитник Денис Поляков покинул «Урал». Согласно информации на официальном сайте Тинькофф — Российской премьер-лиги, екатеринбургский клуб отзаявил 28-летнего футболиста 16 марта.

Поляков перешел в «Урал» в январе 2019 года на правах свободного агента, ранее белорус выступал за «БАТЭ». В сезоне-2019/20 он провел 19 матчей за екатеринбургскую команду во всех турнирах и не отличился результативными действиями. На счету Полякова 42 матча за сборную Белоруссии.