РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Защитник «Урала» Поляков покинул команду

13:52

Защитник Денис Поляков покинул «Урал». Согласно информации на официальном сайте Тинькофф — Российской премьер-лиги, екатеринбургский клуб отзаявил 28-летнего футболиста 16 марта.

Поляков перешел в «Урал» в январе 2019 года на правах свободного агента, ранее белорус выступал за «БАТЭ». В сезоне-2019/20 он провел 19 матчей за екатеринбургскую команду во всех турнирах и не отличился результативными действиями. На счету Полякова 42 матча за сборную Белоруссии.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир