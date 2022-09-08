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Сегодня, 12:24

Защитник «Торпедо» Темников расторг контракт с клубом по обоюдному согласию

Виктория Кравченко
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«Торпедо» расторгло контракт с защитником Иваном Темниковым по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба команды. В СМИ писали, что в игроке заинтересована «Уфа».

В текущем сезоне Темников провел за «Торпедо» 4 матча в РПЛ, в которых не отличился результативными действиями.

Московский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Росии, набрав 1 очко. В следующем туре «Торпедо» в гостях сыграет с «Уралом». Встреча пройдет 11 сентября и начнется в 13.00 мск.

Иван Темников
ФК Торпедо (Москва)
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 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
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 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
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 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
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 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
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 Химки 8 2 1 5 10-16 7
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 Факел 8 0 4 4 10-19 4
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 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
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 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
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Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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