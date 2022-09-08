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Сегодня, 12:21

Президент «Урала» Иванов сообщил, что клуб подпишет новых игроков в это трансферное окно

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб ожидает новых игроков до закрытия трансферного окна.

«Урал» пока не завершил свою работу на рынке. Мы ждем новых игроков. Одного-двух футболистов должны успеть приобрести. Позиции? Пока это секрет», — цитирует «РБ Спорт» Иванова.

Трансферное окно в России закроется в ночь с 8 на 9 сентября.

После восьми туров «Урал» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 1 очко. В следующем туре екатеринбургский клуб примет «Торпедо». Встреча пройдет 11 сентября и начнется в 13.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-urale-soobshhili-chto-eshhe-ne-zavershili-rabotu-na-transfernom-ry-nke/
РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
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 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
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 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
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Факел – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

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П
Хесус Мануэль Медина

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ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
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Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

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Локомотив

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