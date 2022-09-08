«Урал» объявил о заключении контракта с защитником Филипенко

Как и сообщал «СЭ», защитник Егор Филипенко стал футболистом «Урала».

Клуб из Екатеринбурга объявил о подписании контракта с 34-летним белорусом. Срок соглашения с игроком не уточняется.

Защитник будет выступать за «Урал» под 24-м номером.

Филипенко присоединился к «Уралу» на правах свободного агента. Предыдущей командой футболиста был солигорский «Шахтер», за который он выступал с января 2021 года. 2 дня назад защитник расторг контракт с белорусским клубом.