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Сегодня, 12:35

«Урал» объявил о заключении контракта с защитником Филипенко

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Как и сообщал «СЭ», защитник Егор Филипенко стал футболистом «Урала».

Клуб из Екатеринбурга объявил о подписании контракта с 34-летним белорусом. Срок соглашения с игроком не уточняется.

Защитник будет выступать за «Урал» под 24-м номером.

Филипенко присоединился к «Уралу» на правах свободного агента. Предыдущей командой футболиста был солигорский «Шахтер», за который он выступал с января 2021 года. 2 дня назад защитник расторг контракт с белорусским клубом.

Источник: https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/belorusskij-zashhitnik-egor-filipenko-podpisal-kontrakt-s-uralom
Егор Филипенко
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