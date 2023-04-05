Чернов о «Спартаке» в РПЛ: «Нужно возвращать свои позиции! Хочется догнать «Зенит»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в комментарии для «СЭ» оценил положение красно-белых в чемпионате России.

«Эту неделю работали на максимуме. Провели хороший матч с «Ахматом», правда не забили, но очень надежно сыграли в обороне. Абаскаль нас похвалил за ту игру. Результат, может, не такой, какого хотелось бы, но это определенный шажок вперед. Приберегли свои мячи на следующие игры. Впереди «Динамо» в чемпионате. Нужно возвращать свои позиции. Мы ориентируемся на лидеров. Конечно, с «Ростовом» будет борьба. Но и «Зенит» хочется догнать!» — сказал Чернов «СЭ».

После 21 тура РПЛ-2022/23 «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице с 41 очком. «Зенит» лидирует с 51 очком, «Ростов» с 44 очками идет на второй строчке.