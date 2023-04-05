Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:50

Чернов о «Спартаке» в РПЛ: «Нужно возвращать свои позиции! Хочется догнать «Зенит»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Никита Чернов и Иван Сергеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в комментарии для «СЭ» оценил положение красно-белых в чемпионате России.

«Эту неделю работали на максимуме. Провели хороший матч с «Ахматом», правда не забили, но очень надежно сыграли в обороне. Абаскаль нас похвалил за ту игру. Результат, может, не такой, какого хотелось бы, но это определенный шажок вперед. Приберегли свои мячи на следующие игры. Впереди «Динамо» в чемпионате. Нужно возвращать свои позиции. Мы ориентируемся на лидеров. Конечно, с «Ростовом» будет борьба. Но и «Зенит» хочется догнать!» — сказал Чернов «СЭ».

После 21 тура РПЛ-2022/23 «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице с 41 очком. «Зенит» лидирует с 51 очком, «Ростов» с 44 очками идет на второй строчке.

Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
7
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога
Российских членов МОК могут исключить? Слухи или реальная опасность?
Дональд Трамп покинул здание суда
«Фонтанка» сообщила о переданной Треповой статуэтке с бомбой от таксиста в Москве
Подруга Треповой рассказала о ее странностях после переезда в Москву
Ученые выявили одинаковые когнитивные ошибки у людей и грызунов
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Кечинов заявил, что не видит поводов для паники из-за последних результатов «Спартака»
«Спартак»: падение продолжается. Что это — временный кризис или начало конца периода Абаскаля?
Чернышов: «Приглашение Горлова в «Пари НН» изначально казалось авантюрой»
«Химки» обратились в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть удаление Лысцова в матче с «Краснодаром»
Генеральный директор «Ахмата»: «В каждой игре стоит установка одержать победу»
Семин: «Абаскаль хорошо работает, сейчас «Спартак» напоминает романцевский период»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эли Даса — о возможном уходе Йокановича из «Динамо»: «В раздевалке ничего не изменилось»

Андрес Понсе: «Кадыров — отличный человек. Его присутствие на матчах «Ахмата» было важным для каждого игрока»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости