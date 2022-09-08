Рай Влут: «О переезде в Россию советовался с Квинси Промесом»

Новичок «Урала» Рай Влут рассказал, что прежде чем перейти в российский клуб, он советовался по этому поводу с нидерландским хавбеком «Спартака» Квинси Промесом.

«Я общался с Квинси Промесом, сейчас он играет за «Спартак». Звонил ему несколько дней назад, и он очень положительно отзывался о чемпионате России. Он считает, что это очень сильная лига, с хорошими командами.

После чемпионата мира все стадионы очень красивые. Он сказал, что Екатеринбург очень красивый город. Разговор с ним не ключевой фактор, но он поспособствовал принятию решения переехать в Россию», — цитирует Влута пресс-служба «Урала».

Уральский клуб объявил о заключении контракта с нападающим Раем Влутом вчера, 7 сентября.

27-летний нидерландец подписал соглашение сроком на 2,5 года. Футболист будет выступать за команду из Екатеринбурга под 20-м номером.