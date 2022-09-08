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Рай Влут: «О переезде в Россию советовался с Квинси Промесом»

Рай Влут рассказал, что на его решение стать игроком «Урала» повлиял Промес
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Рай Влут.
Фото Global Look Press

Новичок «Урала» Рай Влут рассказал, что прежде чем перейти в российский клуб, он советовался по этому поводу с нидерландским хавбеком «Спартака» Квинси Промесом.

«Я общался с Квинси Промесом, сейчас он играет за «Спартак». Звонил ему несколько дней назад, и он очень положительно отзывался о чемпионате России. Он считает, что это очень сильная лига, с хорошими командами.

После чемпионата мира все стадионы очень красивые. Он сказал, что Екатеринбург очень красивый город. Разговор с ним не ключевой фактор, но он поспособствовал принятию решения переехать в Россию», — цитирует Влута пресс-служба «Урала».

Уральский клуб объявил о заключении контракта с нападающим Раем Влутом вчера, 7 сентября.

27-летний нидерландец подписал соглашение сроком на 2,5 года. Футболист будет выступать за команду из Екатеринбурга под 20-м номером.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Рай Влут
1
2
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 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Михайло Баньяц

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Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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Марк Мампасси

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