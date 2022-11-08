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Защитник «Динамо»: «Уверен, что можем бороться за тройку. «Зенит» оступился, а «Спартак» неидеальный»

Кутицкий подвел итоги первого круга чемпионата России
Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий в разговоре с «СЭ» подвел итоги первого круга чемпионата России.

«Динамо» претендует на тройку? Отрыв не такой большой. В следующей игре, например, «Ростов» оступается, а мы выигрываем. И отрыв сокращается еще на 3 очка. Я уверен, что мы можем бороться. «Зенит» отступился. «Спартак» неидеальный, они с «Сочи» вничью сыграли. Все покажет вторая половина. Как начнем — так и проведем», — сказал Кутицкий «СЭ».

На данный момент «Динамо» с 26 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

13 ноября бело-голубые встретятся с ЦСКА в рамках 17-го тура чемпионата России. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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