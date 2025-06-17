Источник: «Спартак» отказался продавать Хлусевича в «Краснодар»
«Спартак» и «Краснодар» не сумели договориться о трансфере защитника Даниила Хлусевича, сообщает журналист Ивван Карпов.
По информации источника, «быки» предлагали за 24-летнего футболиста 1 миллион евро, тогда как «Спартак» хочет заработать минимум 3-4 миллиона. Переговоры между клубами зашли в тупик.
Хлусевич выступает за красно-белых с 2022 года. В прошедшем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах и отличился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3,5 миллиона евро. Его контракт с клубом истекает летом 2026 года.
Источник: https://t.me/karpinside/35991
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|20:45
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