Защитник «Локомотива» Ненахов назвал Дзюбу одним из лучших нападающих в России

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился мнением о своем одноклубнике Артеме Дзюбе.

«Безусловно, Артем Дзюба играет большую роль в команде. Он сплачивает коллектив. Конечно, он — один из лучших нападающих в нашей стране», — цитирует Ненахова Sport24.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. 34-летний нападающий принял участие в 5 матчах за железнодорожников, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.