Защитник «Локомотива» Ненахов назвал Дзюбу одним из лучших нападающих в России
Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился мнением о своем одноклубнике Артеме Дзюбе.
«Безусловно, Артем Дзюба играет большую роль в команде. Он сплачивает коллектив. Конечно, он — один из лучших нападающих в нашей стране», — цитирует Ненахова Sport24.
Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. 34-летний нападающий принял участие в 5 матчах за железнодорожников, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.
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|5
|3
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|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
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|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
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|
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|31
|
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|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
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|28
|
10
|Урал
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|4
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|
11
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|20
|6
|4
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|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
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|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
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|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
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|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
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