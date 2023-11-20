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Сегодня, 15:50

Защитник «Локомотива» Магкеев улетел в Сербию для проведения обследования

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Станислав Магкеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья защитника Станислава Магкеева.

— Что со Станиславом Магкеевым?

— Магкеев улетел в Сербию на три дня для обследования к выходу в общую группу.

— Магкеев говорил, что в этом году, скорее всего, не выйдет на поле.

— В реабилитации крестообразной связки помимо функционального состояния есть и эмоциональное. Для этого и необходимо пройти тренировки в общей группе, чтобы эмоционально окрепнуть и быть уверенным на 100 процентов.

Магкеев получил разрыв крестообразной связки коленного сустава в матче 26-го тура чемпионата России-2022/23 против «Сочи» (3:0), игра состоялась 8 мая 2023 года.

25 мая футболист перенес операцию в одной из французских клиник. В сезоне-2023/24 он еще ни разу не появлялся на поле.

ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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Поляков: «Седьмое место — это низковато для «Локомотива»

Баринов вернулся к тренировкам в общей группе «Локомотива»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

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 12
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Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

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