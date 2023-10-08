Защитник «Крыльев» Бейл о попадании мяча в руку Майга в штрафной: «Нет пенальти?»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сделал скриншот из видео, на котором мяч попадает в руку хавбеку «Пари НН» (0:2) Мамаду Майга в штрафной в 11-м туре РПЛ.

«Нет пенальти?» — написал Бейл в своем Telegram-канале.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

После 11 туров РПЛ «Пари НН» набрал 17 очков и поднялся на пятое место. «Крылья» (21) идут на второй строчке.