Калинин: «Российский футбол не умер, мы не деградируем»

Защитник «Факела» Игорь Калинин считает, что российский футбол развивается.

«Российский футбол точно не умер, а развивается — к нам приезжают хорошие легионеры. В нынешних условиях наш футбол хорош — на «четверку» из пяти. Мы не деградируем. У нас сейчас появилась звезда Батраков «Локомотиве». Появился бы он в клубе, если бы там сейчас играл Жоау Мариу? Большой вопрос. Молодые пацаны развиваются, так что все нормально», — цитирует Калинина «РБ Спорт».

После 13 туров чемпионата России «Факел» располагается на 14-м месте в турнирной таблице с 11 очками.