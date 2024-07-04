Защитник «Динамо» Лепский: «Надеюсь, в новом сезоне буду больше привлекаться к играм первой команды»
Защитник московского «Динамо» Иван Лепский поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.
«Очень надеюсь, что в новом сезоне буду больше привлекаться к играм первой команды, но тут итоговое решение остается за тренером. Я стараюсь выкладываться на тренировках по максимуму, сильно с себя спрашивать. Предстоящий сезон будет показательным для меня. Очень хочется играть и доказывать. Буду делать для этого все возможное», — приводит слова игрока Legalbet.
Лепский дебютировал за первую команду «Динамо» 15 сентября 2023 года в домашней игре РПЛ против «Пари НН» (1:1). Всего в активе 19-летнего защитника два официальных матча за основу бело-голубых.
Источник: Legalbet
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