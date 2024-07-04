Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:17

Защитник «Динамо» Лепский: «Надеюсь, в новом сезоне буду больше привлекаться к играм первой команды»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

«Очень надеюсь, что в новом сезоне буду больше привлекаться к играм первой команды, но тут итоговое решение остается за тренером. Я стараюсь выкладываться на тренировках по максимуму, сильно с себя спрашивать. Предстоящий сезон будет показательным для меня. Очень хочется играть и доказывать. Буду делать для этого все возможное», — приводит слова игрока Legalbet.

Лепский дебютировал за первую команду «Динамо» 15 сентября 2023 года в домашней игре РПЛ против «Пари НН» (1:1). Всего в активе 19-летнего защитника два официальных матча за основу бело-голубых.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
Читайте также
МОК опроверг слухи об отмене Олимпиады-2024 в Париже
Бывший нападающий «Ливерпуля» Фирмино стал пастором в 32 года
Путин заявил, что план РФ по Украине позволит немедленно прекратить боевые действия
Турка осудили за жест националистов, австрийцы кричали фашистские лозунги, а пах Беллингема обсуждал «адвокат» Роналду. Новая порция скандалов с Евро-2024
«Половина боевиков в поселке — испаноязычные наемники»
Врач указала на опасность употребления мяса с картошкой для пожилых людей
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: защитник сборной Словении Карничник может продолжить карьеру в РПЛ

В «Химках» заявили, что не будут подписывать Джикию: «Он хочет играть в более статусных клубах»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости