В «Химках» заявили, что не будут подписывать Джикию: «Он хочет играть в более статусных клубах»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов рассказал, что клуб не планирует подписывать контракт с экс-защитником «Спартака» Георгием Джикией.

«С Георгием Джикией разговор закрыт. Никаких переговоров больше нет. Так понимаю, он хочет играть в более статусных клубах. Для Джикии «Химки» будут клубом не того уровня», — цитирует Садыгова Sport24.

30-летний футболист с лета находится в статусе свободного агента после завершения контракта со «Спартаком». Джикия выступал за красно-белых с 2017 года. До этого защитник играл за «Амкар», дзержинский «Химик», «Спартак» из Нальчика и вторую команду «Локомотива».