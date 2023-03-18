Защитник ЦСКА Роша досрочно завершил тренировку

Защитник ЦСКА Виллиан Роша досрочно завершил предыгровую тренировку за день до матча 20-го тура РПЛ против «Зенита» из-за повреждения. Он покинул поле в сопровождении врачей.

В сезоне-2022/23 28-летний бразилец провел за армейцев 11 матчей в РПЛ и забил 2 гола.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков в 19 матчах. ЦСКА располагается на 5-й строчке — 32 очка.