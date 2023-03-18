Защитник ЦСКА Роша досрочно завершил тренировку
Защитник ЦСКА Виллиан Роша досрочно завершил предыгровую тренировку за день до матча 20-го тура РПЛ против «Зенита» из-за повреждения. Он покинул поле в сопровождении врачей.
В сезоне-2022/23 28-летний бразилец провел за армейцев 11 матчей в РПЛ и забил 2 гола.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков в 19 матчах. ЦСКА располагается на 5-й строчке — 32 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
7
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
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