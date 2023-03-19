Защитник ЦСКА Мойзес рассказал о конкуренции с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Мойзес рассказал, на что московский клуб может рассчитывать в чемпионате России.

— «Зенит» никто не может достигнуть. Давайте идти от игры к игре. Идут выходные, мы отдохнем, потренируемся, и уже потом будем думать о других матчах.

— Следите как-то за хоккейными коллегами?

— У нас много перелетов, очень интенсивный график. Я полностью сфокусирован на футболе. Прекрасно понимаю, что у нас есть коллеги в хоккее, но я чуть больше слежу за баскетболом. Если будет возможность, схожу на матчи, буду ими интересоваться.

ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке. «Зенит» (48) продолжает лидировать в турнирной таблице.