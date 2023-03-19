Малком получил паспорт РФ и показал журналистам в микст-зоне

Нападающий «Зенита» Малком после матча 20-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1) показал журналистам паспорт гражданина РФ в микс-зоне.

24 февраля этого года бразилец и его одноклубник Клаудиньо получили гражданство РФ указом президента России Владимира Путина.

Малком играет в «Зените» с лета 2019 года. За это время он провел 76 матчей за российскую команду, забив 31 гол.