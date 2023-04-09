Защитник ЦСКА Дивеев провел 100-й матч в РПЛ

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев провел 100-й матч в чемпионате России.

Россиянин вышел в стартовом составе на матч 22-го тура РПЛ против «Химок» (3:0).

Он является воспитанником «Уфы», откуда перешел в московскую команду. Всего он забил 6 голов и отдал четыре результативные передачи в чемпионате России.

В текущем сезоне 23-летний футболист сыграл за ЦСКА 15 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.