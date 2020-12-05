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Защитник ЦСКА Дивеев — лучший молодой футболист года в РПЛ

14:26
Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев выиграл голосование в рамках премии «Первая пятерка», которой награждают лучшего молодого футболиста года в чемпионате России.

21-летний Дивеев получил 370 баллов по итогам голосования. Второе место занял полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин с 255 баллами, третий — защитник «Динамо» Роман Евгеньев (204 балла). Хавбек ЦСКА Константин Марадишвили стал четвертым (176 баллов), пятый — Данил Глебов из «Ростова» (144 балла).

Дополнительная информация:

http://www.dfl.org.ru/competitions/first_five/2020/

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