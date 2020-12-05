Защитник ЦСКА Дивеев — лучший молодой футболист года в РПЛ
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев выиграл голосование в рамках премии «Первая пятерка», которой награждают лучшего молодого футболиста года в чемпионате России.
21-летний Дивеев получил 370 баллов по итогам голосования. Второе место занял полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин с 255 баллами, третий — защитник «Динамо» Роман Евгеньев (204 балла). Хавбек ЦСКА Константин Марадишвили стал четвертым (176 баллов), пятый — Данил Глебов из «Ростова» (144 балла).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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