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Сегодня, 21:41

Защитник Алексей Никитин прокомментировал переход в «Химки»

Иван Шитик
Корреспондент
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Новичок «Химок» Алексей Никитин поделился эмоциями после подписания контракта с подмосковным клубом.

«Химки» почти сразу обозначили свой интерес, проявили настойчивость главный тренер и генеральный директор. Показали, что хотят видеть меня в команде, этого было достаточно, я был рад и ждал пока решатся все нюансы.

Адаптация еще идет, официальные игры впереди. Надеюсь, что смогу помочь команде добиться весомых результатов своей игрой. Коллектив здесь прекрасный, хороший костяк из русских ребят, которые прошли первую лигу и прекрасно показывают себя в РПЛ, опасений за команду не было, очень рад оказаться здесь. Требования у каждого тренера свои, постараюсь под них подстроиться», — цитирует Никитина сайт «Химок».

Защитник подписал контракт с командой до конца предстоящего сезона.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2022-2023/iyul/khimki-zaklyuchili-kontrakt-s-alekseem-nikitinym/
Алексей Никитин
ФК Химки
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