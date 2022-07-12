ЦСКА продлил контракт с зашитником Каптиловичем

ЦСКА продлил контракт с защитником Дмитрием Каптиловичем, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано на один год с опцией дальнейшего продления.

Каптилович с детства выступает за армейцев, он прошел всю систему подготовки от академии до основной команды. С молодежкой два раза выигрывал золотые медали первенства.

За первый состав дебютировал в минувшем сезоне — на счету защитника 2 матча в БЕТСИТИ Кубке России.