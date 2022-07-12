Защитник Алексей Никитин заключил контракт с «Химками

«Химки» заключили контракт с защитником Алексеем Никитиным. Договор будет действовать до конца до конца сезона-2022/23, сообщает сайт клуба.

Футболист провел с командой предсезонные сборы, во время которых прошёл медосмотр.

Воспитанник московского ЦСКА начал свою карьеру в системе армейцев. После — выступал за «Енисей», «Амкар» и «Уфу». Вызывался в молодежную сборную России.

В минувшем сезоне Никитин провел 23 матча в РПЛ в составе «Уфы» и забил 2 гола.