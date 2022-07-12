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Защитник Алексей Никитин заключил контракт с «Химками

Иван Шитик
Корреспондент
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Алексей Никитин (слева).
Фото ФК «Химки».

«Химки» заключили контракт с защитником Алексеем Никитиным. Договор будет действовать до конца до конца сезона-2022/23, сообщает сайт клуба.

Футболист провел с командой предсезонные сборы, во время которых прошёл медосмотр.

Воспитанник московского ЦСКА начал свою карьеру в системе армейцев. После — выступал за «Енисей», «Амкар» и «Уфу». Вызывался в молодежную сборную России.

В минувшем сезоне Никитин провел 23 матча в РПЛ в составе «Уфы» и забил 2 гола.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2022-2023/iyul/khimki-zaklyuchili-kontrakt-s-alekseem-nikitinym/
Алексей Никитин
ФК Химки
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