Защитник «Ахмата» Богосавац остался доволен ничьей со «Спартаком»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац прокомментировал ничейный результат матча 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Доволен ничьей. Хотя мы хотели выиграть, и у нас были для этого моменты, но не получилось забить. Знали, что матч будет тяжелым, потому что это «Спартак», — приводит слова Богосаваца «Евро-Футбол.Ру».

По итогам матча со «Спартаком» грозненцы расположились на 14-м месте в таблице чемпионата России с 3 очками. В следующей встрече внутреннего первенства команда Магомеда Адиева сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо» 19 августа.