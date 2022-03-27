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Анзор Кавазашвили поделился мнением о будущем Зелимхана Бакаева

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о полузащитнике команды Зелимхане Бакаеве.

«Думаю, что Бакаев заиграл бы в той же самой Италии. Зелимхан очень талантливый футболист, и с его навыками в команде нужны очень хорошие партнеры, потому что у Бакаева есть дриблинг, может пойти на обострение игры, а для этого надо с кем-то играть в пас. Этот игрок единственный в «Спартаке», который является лучшим из лучших за последние два года.

Нужен ли «Спартаку» Бакаев? Если сейчас поступит предложение от хорошего европейского клуба Италии, Испании, Германии, то он уйдет. В «Спартаке» его полностью не используют. Странно, что такой игрок иногда даже в запасе сидит", — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Бакаев провел 19 матчей в Тинькофф РПЛ и отдал 4 результативные передачи.

Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 5 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-bakaev-luchshij-iz-luchshih-v-spartake-za-poslednie-dva-goda/
Анзор Кавазашвили
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