Талалаев подвел итоги первого сбора «Торпедо» в Турции

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев подвел итоги товарищеского матча против «Алании» (1:1).

— Самое главное, что все здоровы, никто в игре не получил травмы. Во вторник утром проведем силовую тренировку — и на этом первый турецкий сбор можно будет считать законченным.

— Сегодня мы попробовали две схемы. Сначала играли 4-2-2, с двумя нападающими, но не очень получилось то, что задумывали. Второй тайм играли по привычной схеме 4-3-3, которую особенно наигрывали последние дни и в конце концов забили мяч! Все мы очень надеемся на усиление в линии атаки, ведь надо реализовывать свои моменты. Сегодня и по линии мяч катился, и в перекладину мы попадали. Но брака много, хотелось бы больше осмысленности в игре. Выделю то, что команда практически не позволяет создавать моменты у своих ворот!

— Игроки воплощают на поле ваши требования?

— Сегодня меня удовлетворили перестроения в обороне. Но по атаке нужно много работать, а главное — добавлять мастерства.

— Справедливо ли назвать Игоря Лебеденко лучшим игроком команды в матче?

— Я бы в целом сказал, что опытные игроки более адаптированы к нагрузкам. Рязанцев, Нетфуллин, Енин, Журавлев, Лебеденко — мне понравилось их состояние.

— Какое у вас сложилось впечатление от действий молодых футболистов?

— Саша Орехов очень выделяется. Также мне очень понравился Егор Прошкин, но от него хотелось бы больше активности и действий вперед. Сначала он играл на сохранение — мы сделали ему замечание в перерыве, и во втором тайме уже он уже был даже в чужой штрафной! Леша Усанов играл не на своей позиции, но он старается. Видно, что многое впитал в себя за время сбора. Неудовлетворительных сегодня оценок только две. Не буду озвучивать, но это не эти молодые парни.

— Каков общий итог по первому турецкому сбору?

— Как наш доктор сказал: «Главное, что все живые», а второе, что парни выдержали каждый по 60 минут плюс после матча 30 минут силовой работы. На следующем сборе это позволит сыграть уже два тайма по 40 минут и постепенно прийти к нормальному игровому времени. А еще рад, что забили мяч! Поздравляю всех с этим. Давайте смотреть вперед с гордо поднятой головой, пожелаем футболистам побольше голов и голевых передач.