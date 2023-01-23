Талалаев подвел итоги первого сбора «Торпедо» в Турции
Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев подвел итоги товарищеского матча против «Алании» (1:1).
— Самое главное, что все здоровы, никто в игре не получил травмы. Во вторник утром проведем силовую тренировку — и на этом первый турецкий сбор можно будет считать законченным.
— Сегодня мы попробовали две схемы. Сначала играли 4-2-2, с двумя нападающими, но не очень получилось то, что задумывали. Второй тайм играли по привычной схеме 4-3-3, которую особенно наигрывали последние дни и в конце концов забили мяч! Все мы очень надеемся на усиление в линии атаки, ведь надо реализовывать свои моменты. Сегодня и по линии мяч катился, и в перекладину мы попадали. Но брака много, хотелось бы больше осмысленности в игре. Выделю то, что команда практически не позволяет создавать моменты у своих ворот!
— Игроки воплощают на поле ваши требования?
— Сегодня меня удовлетворили перестроения в обороне. Но по атаке нужно много работать, а главное — добавлять мастерства.
— Справедливо ли назвать Игоря Лебеденко лучшим игроком команды в матче?
— Я бы в целом сказал, что опытные игроки более адаптированы к нагрузкам. Рязанцев, Нетфуллин, Енин, Журавлев, Лебеденко — мне понравилось их состояние.
— Какое у вас сложилось впечатление от действий молодых футболистов?
— Саша Орехов очень выделяется. Также мне очень понравился Егор Прошкин, но от него хотелось бы больше активности и действий вперед. Сначала он играл на сохранение — мы сделали ему замечание в перерыве, и во втором тайме уже он уже был даже в чужой штрафной! Леша Усанов играл не на своей позиции, но он старается. Видно, что многое впитал в себя за время сбора. Неудовлетворительных сегодня оценок только две. Не буду озвучивать, но это не эти молодые парни.
— Каков общий итог по первому турецкому сбору?
— Как наш доктор сказал: «Главное, что все живые», а второе, что парни выдержали каждый по 60 минут плюс после матча 30 минут силовой работы. На следующем сборе это позволит сыграть уже два тайма по 40 минут и постепенно прийти к нормальному игровому времени. А еще рад, что забили мяч! Поздравляю всех с этим. Давайте смотреть вперед с гордо поднятой головой, пожелаем футболистам побольше голов и голевых передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2