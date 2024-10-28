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Сегодня, 07:45

Зарема о руководстве «Спартака»: «Где Виллиан Жозе? Кто-то задаст этот вопрос спортивному директору?»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Зарема Салихова и Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна раскритиковала нынешнее руководство красно-белых за трансфер нападающего Виллиана Жозе.

«Где Жозе, блин? Может, кто-то, наконец, задаст этот вопрос спортивному директору? Или только клубные рыла в телеге будут рассказывать, как уверенно победил «Спартак»? Вопрос на засыпку: одной мне кажется, что даже Бакаев сильнее Угальде?» — приводит Metaratings слова Салиховой.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» в июле 2024 года. 32-летний бразилец принял участие в 11 матчах красно-белых во всех турнирах, провел на поле в сумме 336 минут и забил 1 гол.

Источник: Metaratings
Виллиан Жозе
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
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3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
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 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
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 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
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 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
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 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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