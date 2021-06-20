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ЦСКА поздравил Березуцких с днем рождения

10:19
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ЦСКА поздравил своих бывших защитников, братьев Алексея и Василия Березуцких. Сегодня им исполнилось 39 лет.

«Поздравляем с днем рождения и.о. главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого и его брата Василия! #легенды, — говорится в сообщении.

Напомним, что Василий 7 августа 2020 года вошел в тренерский штаб ЦСКА. В апреле 2021 года ушел из клуба. 20 апреля 2021 года он вошел в тренерский штаб «Краснодара».

Алексей продолжает работать в ЦСКА, занимая должность исполняющего обязанности главного тренера команды после увольнения Ивицы Олича.

Вместе они шесть раз выигрывали чемпионат России, семь раз — Кубок страны, шесть раз — Суперкубок России, становились обладателями Кубка УЕФА и бронзовыми призерами чемпионата Европы в составе сборной России.

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