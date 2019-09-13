Заработает ли «Спартак» на турнире в США. Ответ Томаса Цорна
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал об участии красно-белых в зимнем товарищеском турнире во Флориде. Он добавил, что у команды есть все шансы заработать на этих соревнованиях.
— Расскажите о турнире в США, в котором примет участие «Спартак» в начале январе.
— Договоренности мы достигли в августе. Это очень интересно с точки зрения рынка, развития клуба. Мы будем первой командой, которая участвует в этом турнире, первой командой, которая готовится в США. Там хорошие условия, это я видел сам. Хорошие соперники, это коммерчески выгодно.
— «Спартак» заработает?
— Мы имеем все шансы заработать — есть тв-права, рекламные права. Организаторы покрывают большую часть расходов.
— В аналогичном турнире с участием российских клубов, как в прошлом году, вы не участвуете?
— У нас есть такое намеренье. О локации, сроках проведения и других участниках правильно будет узнать у организаторов.
— Это сложная логистика. Олег Георгиевич согласен?
— Согласен. В чем проблема? Европейские команды летом летают играть в Азию и Америку, «Аякс» и «Айнтрахт» участвовали в прошлогоднем розыгрыше Florida Cup в США. Кстати, я предлагал «Спартаку» этот турнир 2 года назад, это клубом обсуждалось.
— Кто не захотел?
— Каррера не был готов на такие перелеты. (Сергей Егоров)
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