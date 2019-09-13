Заработает ли «Спартак» на турнире в США. Ответ Томаса Цорна

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал об участии красно-белых в зимнем товарищеском турнире во Флориде. Он добавил, что у команды есть все шансы заработать на этих соревнованиях.

— Расскажите о турнире в США, в котором примет участие «Спартак» в начале январе.



— Договоренности мы достигли в августе. Это очень интересно с точки зрения рынка, развития клуба. Мы будем первой командой, которая участвует в этом турнире, первой командой, которая готовится в США. Там хорошие условия, это я видел сам. Хорошие соперники, это коммерчески выгодно.



— «Спартак» заработает?



— Мы имеем все шансы заработать — есть тв-права, рекламные права. Организаторы покрывают большую часть расходов.



— В аналогичном турнире с участием российских клубов, как в прошлом году, вы не участвуете?



— У нас есть такое намеренье. О локации, сроках проведения и других участниках правильно будет узнать у организаторов.



— Это сложная логистика. Олег Георгиевич согласен?



— Согласен. В чем проблема? Европейские команды летом летают играть в Азию и Америку, «Аякс» и «Айнтрахт» участвовали в прошлогоднем розыгрыше Florida Cup в США. Кстати, я предлагал «Спартаку» этот турнир 2 года назад, это клубом обсуждалось.



— Кто не захотел?



— Каррера не был готов на такие перелеты. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна — здесь